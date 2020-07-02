亂停車身障者難行 汐止觀光夜市要劃紅線

新北市汐止區觀光夜市一到下午四點就開始湧現人潮，一到晚上人一多，緊鄰的台鐵聯絡道停了好多機車，隨意亂停擋住通道，多次造成身障朋友過不去的情況，今(2)日新北市議員張錦豪會勘，要求市府畫設禁停紅線，並且將單行道標示清楚，以免再有汽機車亂入。

汐止區觀光夜市自治會長陳秀琴指出，夜市一到下午四點就開始湧現人潮，一到晚上人一多，緊鄰的台鐵聯絡道停了好多機車，隨意亂停擋住通道，多次造成身障朋友過不去的情況，所以，也向市議員張錦豪陳情，希望能畫禁停紅線，不然，因為中間有設置無障礙廁所，但是身障朋友卻因為機車亂停擋住通道過不去無法使用。

復興里長蕭素真說，明明是單行道，但是標示沒並沒有很清楚，時常有逆向相當危險，希望能改善，以免再有汽機車亂入。

市議員張錦豪表示，之前因為紅線沒有標示的很清楚，所以導致汽機車的違停卡住道路，今天和里長、觀光夜市會長及市府交通局來會勘，除了要求將單行道在頭尾有更清楚禁止進入的標示，以免再有逆向的情形，另外，也要將道路側的紅線補齊，希望讓觀光夜市週邊的交通更好，也能帶動夜市生意。