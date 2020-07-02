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避免汐止中興路涵洞再淹水 公所：增強抽水機組效率

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
汐止中興路涵洞地處低窪，如遇降雨容易積淹水。記者江婉儀／攝影
汐止中興路涵洞地處低窪，如遇降雨容易積淹水。記者江婉儀／攝影

新北市汐止區中興路涵洞每逢大雨就會積淹水，原訂今年5月汛期前全數更新的北峰抽水站抽水機具，廠商工期延誤，甚至驗收前馬達出現問題，汐止區公所今天下午前往測試，目前正常，公所表示，此次工程更換發電機與增加集水井容量，以達抽水機最大效用。

汐止區長陳健民與公所人員今天前往北峰抽水站視察，公所表示，今測試抽水機運轉狀況沒問題，已要求廠商不論是手動或是電動狀態，都要確保機組可以正常運轉，若遇到停電發電機也要隨時準備好。

公所指出，中興路涵洞是前往汐止社后地區的交通要道，由於位處低窪地區，如碰到下雨、雨水皆往此處匯集，常造成涵洞有積淹水，目前北峰抽水站共設置9台抽水機，將水加速導至福德三路雨水下水道。此次工程除汰換原本使用16年的發電機，也增加集水井容量，以達抽水機最大效用。

新北總計有82座抽水站、337組抽水機組，新北市水利局表示，皆有定期執行例檢及維護保養，目前均可正常抽排水，另外，天氣風險公司在汛期期間每日上午11點預測午後強降雨機率達41％，或中央氣象局發佈豪雨特報時，將先啟動14座抽水站抽水機組抽水，預先淨空雨水下水道滯洪空間，將水位降低至預抽最低水位；其餘68座抽水站，在同樣機制下，若降雨量達每小時5毫米以上，即發溫機簡訊通知各站先溫機，可即時投入抽水，增加抽水站應變時間。

部分抽水站機組已使用超過20年，水利局從2016年起陸續辦理抽水機組更新工程，已完成6座19組抽水機組更新，今年辦理土城站3組及湳仔溝站4組抽水機組更新，已在4月28日開工，預計明年4月完工。

水利局表示，機組在拆卸時，將視天氣預報近期無降雨機率，才會進行拆卸更新，工程施工時要求施工廠商依照防汛應變計畫及安裝計畫落實執行，並於期限內安裝完成。土城及湳仔溝抽水站在非汛期期間，仍分別有13台及8台抽水機組可發揮抽排功能，並配合預抽及提早溫機機制，及早做好防範措施。

公所表示，此次工程除汰換原本使用16年的發電機，也增加集水井容量，以達抽水機最大效用。記者江婉儀／攝影
公所表示，此次工程除汰換原本使用16年的發電機，也增加集水井容量，以達抽水機最大效用。記者江婉儀／攝影
汐止區長陳健民（白衣）前往視察北峰抽水機組運轉狀況。圖／汐止區公所提供
汐止區長陳健民（白衣）前往視察北峰抽水機組運轉狀況。圖／汐止區公所提供
廠商測試北峰抽水機組運轉狀況。記者江婉儀／攝影
廠商測試北峰抽水機組運轉狀況。記者江婉儀／攝影

汐止

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