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八里紅水仙溪邊坡滑落 流浪犬保育場面臨斷路危機

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
2008年辛樂克颱風過後，中華民國保護動物協會八里保育場邊坡嚴重流失。圖／中華民國保護動物協會八里保育場提供
2008年辛樂克颱風過後，中華民國保護動物協會八里保育場邊坡嚴重流失。圖／中華民國保護動物協會八里保育場提供

新北市八里區長坑山上的中華民國保護動物協會保育場，因一旁邊坡長期被雨水及紅水仙溪沖刷，土石不斷滑落，通往保育場的走道越來越窄，最窄處僅容一人通過，保育場憂心若遇颱風邊坡崩塌，通道恐遭截斷，將危及保育場內數百隻流浪犬及員工，市議員鄭宇恩召開會勘後，水利局決議將在8月進場施作砌石塊護岸，10月可完工。

保護動物協會民國77年於永和創立「流浪動物之家」，並於民國90年搬遷至八里現址，更名為「中華民國保護動物協會所屬保育場」，共收留數百隻流浪犬。

保育場指出，場內有441隻狗、5隻貓，一旁邊坡大約30、40米長，是員工帶著狗狗進出的必經通道，原先有2米寬，但2008年辛樂克颱風過後，邊坡逐漸被掏空，現在最窄處僅容一人通過。

鄭宇恩表示，會勘後發現，保育場旁通道可見早年政府施作的樁柱，因連年雨水侵蝕，連內側都已掏空，如今已進入汛期，水利局應立即針對該段護岸著手規劃設計，並派工施作，否則一但又遇豪雨，職員和犬隻都岌岌可危。

水利局河川工程科長黃茂松表示，邊坡原本採生態工法施作石籠護岸，但隨時間過去，防護效果變差，將於8月進場施工，施作穩定性較高的砌塊石護岸，預計10月完成。

通往保育場的走道越來越窄，最窄處僅容一人通過。圖／鄭宇恩服務處提供
通往保育場的走道越來越窄，最窄處僅容一人通過。圖／鄭宇恩服務處提供
市議員鄭宇恩服務處日前召開會勘。圖／鄭宇恩服務處提供
市議員鄭宇恩服務處日前召開會勘。圖／鄭宇恩服務處提供

護岸 八里

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