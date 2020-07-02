北市孔廟夏令營學六藝 二到九年級學生都可參加
暑假即將到來，北市孔廟開辦「儒風夏令營」禮樂射御書數全都有，並開辦「藝數FUN手玩」、「小小木匠．鑿花趣」課程，學數學和雕刻，二年級至九年級學生都可參加，費用全免。
2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）持續在全球肆虐，台灣持續有境外移入確診個案，外交部自3月起呼籲民眾若非必要，不要出國旅遊；交通部為振興國旅，推動安心旅遊等計畫。
隨著暑假到來，北市孔廟也開辦「儒風夏令營」，課程多元，禮樂射御書數全都有，像是戴幅巾穿長袍學習揖禮、射箭課程、捲紙等，今年首度開辦「藝數FUN手玩」、「小小木匠．鑿花趣」，透過正方體學習2等分、4等分等數學，也使用斜口刀為孔廟裝飾花草為題，練習雕刻。
台北市孔廟執行秘書陳宗緯表示，捲紙課程歷來頗受歡迎，每年都以孔廟建築物裝飾為主題，今年重點是孔廟大成殿山牆上的通氣採光釉磚窗。
其中，學習揖禮的課程是二到九年級學生都可參加，雕刻課則是五年級到九年級，其餘課程是四年級到九年級都可報名。
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