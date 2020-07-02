無法負擔清五股垃圾山 侯友宜：還是會努力

新北市長侯友宜說，經費不是他現在能夠負擔，但他會盡力去做，有些固化沒有汙染會就地處理，未來不叫垃圾山，而是金山銀山。記者王敏旭／攝影 新北市政府大力整頓五股垃圾山，不過地底下被倒滿垃圾與重金屬汙染，新北市議員賴秋媚要求新北市府盡力清除。新北市長侯友宜說，經費不是他現在能夠負擔，但他會盡力去做，有些固化沒有汙染會就地處理，未來不叫垃圾山，而是金山、銀山。

新北市議會今進行市政總質詢，賴秋媚表示，去年針對7家重大汙染業者、182處占有國有地的違建進行拆除，上個月更針對90家沒有回應廠商違建拆除掉，肯定新北市府努力整頓五股垃圾山。

賴秋媚說，侯友宜接受專訪時提到，盤點五股垃圾山有675家違建，願意配合合法化有393家，拆除182家非法佔有國有地的業者，不過近期調閱資料卻發現，願意合法化只剩255家、拆除只剩下118處。

侯友宜指出，有專案小組協助通知業者、地主等，不過不見得每個申請都能合法化，因為有些條件不符合，部分業者跟地主也未談好，但只要有願意合法的市府就會輔導，讓五股垃圾山面貌不一樣。

整頓五股垃圾山受否能一次到位，賴秋媚表示，有業者告訴她，自己傾倒垃圾倒到會怕，深怕自己會絕子絕孫。而地方人士透露處理垃圾要超過100億元，若中央清運不願付錢，也可以找地主要處理費。

侯友宜說，地下有很多重金屬汙染，能清掉就清掉，地主當然要負擔，不過有些垃圾已固化就可就地處理，讓地主不要損失這麼多，市府也能省很多經費，部分也可以在未來都市計畫變成公園，就像內湖垃圾山一樣。