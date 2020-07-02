花東地區國小以下學童 暑假免費玩兒童新樂園

台北捷運公司舉辦「走近偏鄉，走入北捷」活動，盼能將北捷無形路網延伸到偏鄉，花東地區國小以下學童在7月15日至8月31日憑文件，就可免費搭貓纜及兌換兒童新樂園優惠券一張。

北捷表示，多年來辦理捐贈舊電腦、無償提供弱勢團體設立庇護商店、各場站提供票價優惠等公益活動，為延伸關懷社會的精神，今年首度規劃送愛到偏鄉活動，7月將造訪台東賓朗國小、大南國小、利嘉國小及花蓮光復國小與瑞北國小。

北捷指出，暑假期間，將邀請上述5所國小的師生代表北上，進行三天兩夜的體驗行程，包括到訪北投會館、搭乘貓纜以及到兒童新樂園遊玩等，還會到北捷行控中心及維修廠區參觀，親身體驗列車外部洗車機清潔等作業。

北捷表示，花東地區國小以下學生，7月15日至8月31日期間，憑學生證或身分證明文件，就可免費搭乘貓纜，及免費兌換兒童新樂園專案優惠券一張（含入園及6項遊樂設施）。