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北捷公益元年首發 花東學童放暑假遊貓纜、兒童樂園

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北捷董事長李文宗親自授旗給北捷公益元年團隊，並將親自前往原鄉小學，表達北捷對於原鄉小朋友的關愛及鼓勵。圖／台北捷運公司提供
北捷董事長李文宗親自授旗給北捷公益元年團隊，並將親自前往原鄉小學，表達北捷對於原鄉小朋友的關愛及鼓勵。圖／台北捷運公司提供

為了讓偏鄉學童體驗台北捷運，北捷運舉辦「走近偏鄉、走入北捷」活動，以績優原住民同仁回饋母校方式，讓北捷無形路網延伸到偏鄉地區。

為慶祝北捷公益元年首發活動，北捷推出「花東學童來臺北FUN放暑假」優惠，7月15日至8月31日，花東地區國小以下學童，只要憑學生證或身分證明文件，可免費搭乘貓空纜車及免費兌換兒童新樂園專案優惠券1張。

台北 捷運公司表示，北捷多年來持續辦理捐贈舊電腦、無償提供弱勢團體設立庇護商店、各場站提供票價優惠等公益活動，為進一步將北捷關懷社會的精神更加延伸，今年首度規劃送愛到偏鄉活動，透過績優原住民員工，帶領北捷走入原鄉地區，這次要造訪的學校，分別是台東賓朗國小、大南國小與利嘉國小，以及花蓮光復國小、瑞北國小等5所。

董事長李文宗今天親自授旗給北捷公益元年團隊，並將親自前往原鄉小學，表達北捷對於原鄉小朋友的關愛及鼓勵；更宣布暑假中將邀請這5所小學的師生代表，北上度過3天2夜的北捷體驗行程。

行程包含設施媲美度假飯店的「北投會館」、體驗熙來攘往的「台北車站」、透過互動遊戲學習逃生本領的「逃生體驗營」、搭乘「貓空纜車」翱翔於山林溪谷之間鳥瞰動物園美景，還有免費無限暢玩小朋友最愛的「兒童新樂園」。

北捷 偏鄉 貓空纜車

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