紅樓夢是本爛書？ PTT引發討論：都是理組的社會超可怕

被稱為是中國四大名著的「紅樓夢」是一本爛書？今天在PTT上引發討論，有網友發文認為紅樓夢只是一本「看前五頁就知道在講什麼的書」，有不少網友附和，但也有人為現在年輕人的文學水準不以為然，認為被列為四大名著有其道理。

網友今天在PTT上發文「現在竟然有人在看紅樓夢啦 笑死這爛書」，發文者表示自己在書店看到一名高中生在讀這本厚厚的大書，表示自己只看前五頁就知道書在寫什麼，「就是賈寶玉一家人住進紅樓裡，最後大樓倒塌的故事」，「說什麼名著，不過就是文筆看起來很老舊，貴古賤今的心態」，並認為如果小學生看不懂事也就算了，但高中生還看就覺得不能接受。

紅樓夢被認為是中國四大文學名著，與水滸傳、西遊記及三國演義齊名，還曾有部分的章節被列入教科書內。

網友發文引起正反兩方的討論，贊同的網友認為「買了也不會看」、「主角是個老太婆吧」、「外省人才看吧」、 「古代文學跟現在比都很無聊」、「考試會考才看吧」、「人家立志考文組領22k是偉大志向」

但也有人不以為然「一個社會如果都是理組實在很可怕」、「中文程度太爛了」、「八卦素質」、「我兒子如果發這種文馬上請他離開家族」、「只是你看不懂而已」。

國文老師表示，紅樓夢並不是光看劇情，其中有許多寫作上的呈現是後人難及的，也是紅樓夢的精華所在，但現在的部分學生確實對古典文學的接受度較以前的學生比起來差很多。