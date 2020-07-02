好熱！大龍國宅缺失又一樁 住戶批冷氣設計超離譜

台北市大龍新城啟用半年不到，接連爆漏水、外牆磁磚坑坑疤疤、緩降梯設計不良等缺失，連柯文哲都說沒修好不敢視察。北市議員陳怡君再度接獲陳情，指大龍新城冷氣散熱設計超離譜，竟將散熱的壓縮機關在小房間，只要壓縮機溫度高，就難將熱傳到室外，住戶也怕冷氣跳電壞掉。

北市市場處秘書室主任蔡萬春表示，當初設計的建築師表示，設計時都有經過計算，並不會造成冷氣跳電問題，但由於住戶有疑慮，明天將邀集相關單位討論，只要管委會同意，住戶也應可更動散熱葉片。由於大龍新村爆出缺失多，是否已排定市長柯文哲的視察時間？蔡表示，目前尚未確定。

台北市最近氣溫動輒飆升至38.9度，大龍新村住戶苦不堪言，紛紛向陳怡君陳情。陳怡君說，大龍新村冷氣壓縮機竟設計在小空間內，而且還要求6至13樓住戶，不得更動散熱葉片，屋內更設計了一扇門關閉壓縮機，如同把需要散熱的壓縮機，關在一個小房間內。住戶很擔心，新設置好的冷氣，恐因住宅通風設計不良，造成冷氣壓縮機在超高溫下運轉，除冷氣耗電，也怕機體受損跳電。

陳怡君說，北市府還以大龍新城外觀設計需一致、讓大樓外牆美觀為由，公告不準住戶擅自變更冷氣壓縮機設置處，但大樓2到5樓的公部門卻可以私自更改冷氣設置處散熱葉片，6至13樓住戶卻不得更動散熱葉片。

陳說，這樣的設計連冷氣師傅都搖頭，表示冷氣室外機不宜放在密閉式、不通風的位置。要求市府出面解決設計問題，不要只準市府拆窗通風，放任百姓悶熱流汗財產報銷，北市府表示，只要管委會同意，其實應該可以拆窗通風，解決居民對通風設計有疑慮的部分。