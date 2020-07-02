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減速標線被嫌噪音擾民 台北市試辦「楔型標線」
為提升行車安全，不少路段劃設減速標線，提醒車輛減速慢行，但標線略為凸起，被反映車輛行經有噪音擾民，台北市交通處決定參考日本作法，試辦「楔型標線」，盼透過視覺效果，提升駕駛注意力，已選定2路段試辦，若成效不錯，擬擴大實施。
根據「道路交通標誌標線號誌設置規則」，透過劃設減速標線，警告駕駛人前方路況特殊，車輛應減速慢行；台北市交工處指出，傳統的減速標線，會略為凸起，當車輛行經時，會感受震動，藉此達提醒效果。
不過，台北市交工處表示，最近接獲民眾反映，車輛行經減速標線時，除了產生震動，還衍伸聲音，影響生活品質、接受度不一，北市府決定參考日本做法，試辦「楔型標線」。
台北市交工處指出，透過「楔型標線」，在視覺上感受路幅縮減，盼降低行車速度及提升駕駛注意力，目前已於「重慶北路交流道下方往士林方向混合車道」及「士林區仰德大道1段下山方向」試辦。
另外，近年國內關注路口交通安全，台北市交工處嘗試「岔路標線」，提醒駕駛前方路口型式，例如十字、T字等，目前已於松山區復盛里、內湖區內溝里試辦，且將納入鄰里交通環境改善精進計畫。
台北市交工處呼籲，民眾行經上述試辦地點時，請提高警覺減速通過，確保行車及行人通行安全，且在試辦期間，將派員觀察駕駛行為，檢討實施成效。
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