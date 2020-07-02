減速標線被嫌噪音擾民 台北市試辦「楔型標線」

前立委黃國昌今天在臉書PO文指出，去年發生南方澳斷橋悲劇後，健行科大陳明正教授團隊今年6月被正式判定違法轉包，黃國昌質疑，去年他揭露新北市也有出現問題，但工務局誣指他栽贓抹黑，是否要把話收回，還是要裝沒事？工務局表示，去年已說過，如檢測單位涉及不法一定會移送法辦，市府很認真追查追查橋檢公司，不知道黃在不高興什麼。

2020-07-02 12:50