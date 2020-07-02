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五股垃圾山地下毒廢棄物 侯友宜：難負擔清除費

中央社 / 新北2日電

新北市政府積極整理五股垃圾山，但對於地下遭長年違法傾倒大量有毒廢棄物，市長侯友宜在議會答詢時坦承清除費用龐大「不是我現在能夠負擔的」，只能盡力清理。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員賴秋媚表示，地方肯定市府整理五股垃圾山的努力，但質疑當地地主複雜不易通知致拆除違建不易，且3月願意就地合法化業者共393家，但到了5月家數卻剩255家。

侯友宜表示，五股垃圾山位於大台北的中心，其實是一塊寶地，找不到地主的問題仍會想辦法通去面對，至於業者也不是每個人都可以合法化，部分業者已被駁回或輔導中，部分申請的業者因認定不適合在當地發展，市府也予以剔除掉了，遭拆除的業者會做後續追蹤。

賴秋媚表示，她支持市府整理地上的違建及非法業者，但地下有毒垃圾也一定要清運掉。據她了解，過去有些傾倒有毒廢棄物的業者已倒到不敢倒，因為他們也怕繼續造孽致以後有絕子絕孫報應。

侯友宜表示，五股垃圾山的地下垃圾確實很多含重金屬等有毒廢棄物，未來會儘力進行清除，但清除費用龐大，「不是我現在能夠負擔的」，在中央未協助下，盼比照內湖垃圾山前例，部分能就地固化及處理者，只要不會破壞環境就整理成公園綠地。

侯友宜 廢棄物

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