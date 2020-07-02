議員指台北魚市車道些微下陷 北市：已進行補強

台北市議員王浩接獲陳情，指台北魚市建物、車道的氯離子有超標疑慮，車道出現些微下陷、梁柱剝落等狀況。市場處今天表示，建物、車道已進行補強結構工程，並封閉車道。

中國國民黨北市議員王浩接獲陳情，指稱位於民族東路的台北魚市建物、車道有嚴重結構安全問題，例如停車場的車道出現些微下陷、梁柱剝落等狀況，此外，市場處6月底曾要求結構技師到場檢驗，發現台北魚市建物、車道的氯離子有超標疑慮。

他提及，2015年間曾發生一輛砂石車從台北魚市的2樓車道墜至1樓意外，疑因車輛超重所致；目前車道出現路面些微下陷、梁柱剝落、建物及車道氯離子超標等狀況，因知名的上引水產就在台北魚市內，北市府卻僅做建物局部結構補強工程，根本不在乎消費民眾的安危，應立即規劃大樓改建工程。

對此，台北市市場處長陳庭輝今天接受媒體電話聯訪時說，6月底時發現台北魚市停車場的車道路面有些微下陷、梁柱裂縫，經通知結構技師到場後，已展開結構補強工程，為確保安全，封閉車道，車道修復工程預定7月底前完成。

他表示，台北魚市建物、車道的氯離子確實略微超標，但皆已進行耐震補強結構工程，目前未規劃大樓改建。此外，車道僅是提供給廠商使用，封閉期間可能造成廠商不便，希望可體諒。