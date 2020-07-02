快訊

普丁超級大總統！俄修憲公投過關，嚴禁同婚、連任再戰16年

警政署長陳家欽涉偽造文書遭送辦 北檢查無不法簽結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃國昌質疑新北橋梁檢測不實 新北巿府：別任意栽贓

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
前立委黃國昌今天在臉書PO文指出，健行科大陳明正教授團隊今年6月被正式判定違法轉包，黃國昌質疑，去年他揭露新北市也有出現問題，但工務局誣指他栽贓抹黑，是否要把話收回，還是要裝沒事？圖／翻攝自黃國昌臉書
前立委黃國昌今天在臉書PO文指出，健行科大陳明正教授團隊今年6月被正式判定違法轉包，黃國昌質疑，去年他揭露新北市也有出現問題，但工務局誣指他栽贓抹黑，是否要把話收回，還是要裝沒事？圖／翻攝自黃國昌臉書

前立委黃國昌今天在臉書PO文指出，去年發生南方澳斷橋悲劇後，健行科大陳明正教授團隊今年6月被正式判定違法轉包，黃國昌質疑，去年他揭露新北市也有出現問題，但工務局誣指他栽贓抹黑，是否要把話收回，還是要裝沒事？工務局表示，健行科技大學和萬喬豐工程顧問公司都不是新北市的橋梁檢測公司，也從未和新北市政府有任何契約關係更無涉轉包，呼籲黃「不要指鹿為馬、任意栽贓」。

黃國昌表示，他不斷追查後發現，由陳明正團隊所承包的橋梁檢測標案粗糙不實、甚至遍及全國。當他揭露新北市同樣也出現問題，得標廠商將橋梁檢測轉包給陳明正的萬喬豐公司，又再委由萬喬豐自己進行品質查證，他要求市府正視違法行為時，不但否認橋檢已轉包，更公開罵人「指鹿為馬、任意栽贓」。

黃國昌說，他曾公開呼籲攤開所有資料，面對面把事情查清楚。市府卻選擇躲起來，後續也拒絕提供橋樑檢測報告。今年6月，當初違法轉包給萬喬豐的萬鼎工程，終於遭到正式判定違法轉包，刊登為拒絕往來廠商。印證了去年揭露的違法屬實，打臉新北市。

「去年在媒體上誣指我任意栽贓的工務局長朱惕之（現任副秘書長），要不要把話收回去呢？還是打算繼續躲起來裝沒事？」黃國昌表示，其實最重要的是，認真做好橋梁檢測，錯了就好好改正，保障用路人安全。

新北市工務局今天回應，工務局表示，市府依據「公路養護規範」執行橋梁檢測及維護作業，同時針對重要橋梁採計畫性進行耐震補強與改善，並透過建立全市橋梁巡查機制、各項維護管理制度，掌握各橋梁情況確保結構安全，不容有心人士任意栽贓，遂行政治目的，多次獲得交通部肯定及金路獎佳績，但若專業檢測機構涉及不法，市府一定會將不肖單位移送法辦，為轄內橋梁品質嚴格把關。

工務局表示，新北市轄內共有1315座橋梁，工務局預計3個月內完成檢測，全市斜張橋、鋼拱型及纜索等16座特殊結構橋梁，也已全面完成安全檢查，將依檢查結果進一步辦理後續改善作業，如果交通部運研所對橋梁檢測機制有任何新的作法及見解，新北市政府一定配合辦理。

前立委黃國昌今天在臉書PO文指出，健行科大陳明正教授團隊今年6月被正式判定違法轉包，黃國昌質疑，去年他揭露新北市也有出現問題，但工務局誣指他栽贓抹黑，是否要把話收回，還是要裝沒事？圖／翻攝自黃國昌臉書
前立委黃國昌今天在臉書PO文指出，健行科大陳明正教授團隊今年6月被正式判定違法轉包，黃國昌質疑，去年他揭露新北市也有出現問題，但工務局誣指他栽贓抹黑，是否要把話收回，還是要裝沒事？圖／翻攝自黃國昌臉書

黃國昌 斜張橋

延伸閱讀

李敖5個小故事 告訴你金溥聰纏訟6年不算啥

大同經營權變反中資大亂鬥 黃國昌、賴中強隊友變對手

新聞幕後／戰神vs.律師團 隊友變對手

反中資戰友成對手 黃國昌、賴中強過招

相關新聞

與「新北女警花」跳反毒健康操 男警官：興奮到睡不著

國民女友祈錦鈅受新北市政府警察局的邀請，再度化身「正妹女警花」拍攝宣導反毒片，大跳反毒健康操，參與的男警官表示超興奮，大...

北市災害防救辦公室示警 北市全區午後可能有強降雨

北市災害防救辦公室中午通報，依中央氣象局預報資料，今日環境為偏南風，北台灣位於背風區且大氣環境不穩定度高，午後因熱力作用...

黃國昌質疑新北橋梁檢測不實 新北巿府：別任意栽贓

前立委黃國昌今天在臉書PO文指出，去年發生南方澳斷橋悲劇後，健行科大陳明正教授團隊今年6月被正式判定違法轉包，黃國昌質疑...

議員爆台北魚市是海砂屋？ 市場處：已完成耐震補強

台北市議員王浩接獲爆料指出，位於民族東路、以上引水產馳名中外的台北魚市場，建物有結構安全問題，氯離子含量超標，疑為海砂屋...

中和大排西側道路今天啟用 居民：終於不用再繞路

新北市中和大排西側的連城路至中正路段，因原有路寬不足、部分公有地被民宅占用，導致車輛無法通行，民眾若要前往雙和醫院就醫必...

租金補貼擴大受理 台南加碼增至8257戶

內政部營建署宣布109年度的「租金補貼方案」加上「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」整合擴大辦理，台南市兩個方案合...

土城捷運站TOD都更 預計明年變更都計作業

新北市政府主導的「土城捷運站周邊TOD都更案」持續推進，預計今年完成規畫，明年送內政部進行都計變更作業，將比照新店行政生...

急難紓困補助申請截止 公務員憶辛酸忍不住哭了

擴大急難紓困申請截止，第一線區公所人員終於可暫時放下肩上重擔，新莊區公所社會課長邱素蘭回憶起過程中的點滴，忍不住落下淚水...

議員指派出所是危樓 侯友宜：一定會去解決

新北市府研議三重碧華國中周遭都更後，利用回饋公益空間重建慈福派出所，新北市議員陳啟能指出，現今派出所是危樓，都更時間久又...

北市升級YouBike不甩新北？ 侯友宜：7/8跟北市協調

台北市府宣布將轄內YouBike車輛、站體升級2.0，但因系統與現行1.0版不相容，新北市長侯友宜認為，還得再花5.7億...

新北紓困核定率達99.28% 侯友宜：大膽發 有事巿長負責

急難紓困補助申請已截止，新北市總計受理10萬450件，累計核定9萬9730件，核定率高達99.28%，市長侯友宜今上午前...

新北紓困核發金額占全國1/4 公務員：紓完困，可以睏了

歷經兩個月的紓困補助申請於6月底截止，新北市總計受理10萬450件，目前累計核定9萬9730件，核定率高達99.28%，...

熱門新聞

雨彈狂炸新北 汐止涵洞淹水「連車都過不去！」

台中捷運綠線今審議通過 林佳龍：期待盡速通車

台南大內青果市場被「路過」 果農苦等顧客上門

台中捷運綠線延伸彰化 交通部審查通過

與「新北女警花」跳反毒健康操 男警官：興奮到睡不著

癌父臨終心願遊花東 兒送行泣：來世讓我當爸爸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。