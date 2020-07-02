黃國昌質疑新北橋梁檢測不實 新北巿府：別任意栽贓

前立委黃國昌今天在臉書PO文指出，去年發生南方澳斷橋悲劇後，健行科大陳明正教授團隊今年6月被正式判定違法轉包，黃國昌質疑，去年他揭露新北市也有出現問題，但工務局誣指他栽贓抹黑，是否要把話收回，還是要裝沒事？工務局表示，健行科技大學和萬喬豐工程顧問公司都不是新北市的橋梁檢測公司，也從未和新北市政府有任何契約關係更無涉轉包，呼籲黃「不要指鹿為馬、任意栽贓」。

黃國昌表示，他不斷追查後發現，由陳明正團隊所承包的橋梁檢測標案粗糙不實、甚至遍及全國。當他揭露新北市同樣也出現問題，得標廠商將橋梁檢測轉包給陳明正的萬喬豐公司，又再委由萬喬豐自己進行品質查證，他要求市府正視違法行為時，不但否認橋檢已轉包，更公開罵人「指鹿為馬、任意栽贓」。

黃國昌說，他曾公開呼籲攤開所有資料，面對面把事情查清楚。市府卻選擇躲起來，後續也拒絕提供橋樑檢測報告。今年6月，當初違法轉包給萬喬豐的萬鼎工程，終於遭到正式判定違法轉包，刊登為拒絕往來廠商。印證了去年揭露的違法屬實，打臉新北市。

「去年在媒體上誣指我任意栽贓的工務局長朱惕之（現任副秘書長），要不要把話收回去呢？還是打算繼續躲起來裝沒事？」黃國昌表示，其實最重要的是，認真做好橋梁檢測，錯了就好好改正，保障用路人安全。

新北市工務局今天回應，工務局表示，市府依據「公路養護規範」執行橋梁檢測及維護作業，同時針對重要橋梁採計畫性進行耐震補強與改善，並透過建立全市橋梁巡查機制、各項維護管理制度，掌握各橋梁情況確保結構安全，不容有心人士任意栽贓，遂行政治目的，多次獲得交通部肯定及金路獎佳績，但若專業檢測機構涉及不法，市府一定會將不肖單位移送法辦，為轄內橋梁品質嚴格把關。