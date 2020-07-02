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議員爆台北魚市是海砂屋？ 市場處：已完成耐震補強

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北魚市停車場的車道，氯離子測試超標，1樓上2樓的車道，出現下陷、梁柱有裂縫，已經封閉進行補強工程。圖／王浩提供
台北魚市停車場的車道，氯離子測試超標，1樓上2樓的車道，出現下陷、梁柱有裂縫，已經封閉進行補強工程。圖／王浩提供

台北市議員王浩接獲爆料指出，位於民族東路、以上引水產馳名中外的台北魚市場，建物有結構安全問題，氯離子含量超標，疑為海砂屋，又以停車場最嚴重， 出現車道塌陷、梁柱變形、水泥崩落。市場處指出，停車場是車道部分氯離子含量嚴重超標，已經封閉，其他建物部分檢測在標準值邊緣，已經完成耐震補強。

王浩指出，台北魚市場自民國77年完工至今已有32年的歷史，經過長時間的重物壓迫及水產用水的重量與沖刷，早已造成結構體的破壞。2006年時該建築的檢測報告就已顯示，其氯離子含量平均為0.38 ㎏/㎡，已超過中央標準檢驗局所規範氯離子含量不得超過 0.3 ㎏/㎡的海砂屋判定基準。

此外， 市場處現場勘查停車場1樓至3樓也均發現明顯的混凝 土剝落及下陷、龜裂，技師嚴正建議建築結構補強完成前，車道需封閉。

王浩說，2015年台北魚市場就曾發生過停車場車道因不堪重負，導致砂石車直接從2樓墜落至1樓地面的重大意外，才隔短短5年，卻又傳出類似狀況，可見北市府對該建物的處置作為完全是治標不治本，拿民眾的生命安全當兒戲。

且目前魚市場照常營業，地下室停車場亦持續對外開放、人車進出頻繁，一旦再發生崩落甚至坍塌，後果不堪設想。應立即計畫改建，才是治本。

市場處長陳庭輝指出，魚市的建築物部分，用10個試體去測試，其中有3個超標，但大約是容許值標準0.3㎏/㎡邊緣，已經做過結構補強。

另外，停車場是車道部分，氯離子的測試全部超標，且從上個月開始，1樓上2樓的車道，出現下陷、梁柱有裂縫，車道需要做補強工程，預計7月31日前修復完成，但台北魚市沒有規畫改建。

目前民眾停車使用地下室停車場，停車場樓上專供業者或送貨使用，業者希望供貨取貨可開放機車上去，但市府仍決定暫時封閉，改用電梯輸送貨物。

台北魚市停車場的車道，氯離子測試超標，1樓上2樓的車道，出現下陷、梁柱有裂縫，已經封閉進行補強工程。圖／王浩提供
台北魚市停車場的車道，氯離子測試超標，1樓上2樓的車道，出現下陷、梁柱有裂縫，已經封閉進行補強工程。圖／王浩提供

停車場 車道 超標

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