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國小畢典包山包海 泳渡卯澳灣山林尋泰雅文化

中央社 / 新北2日電

新北市的國小顛覆傳統畢業典禮，結合山海地理環境與民族特色。福連國小畢業生勇渡卯澳灣浮潛領畢業證書；福山國小畢業生挑戰山林，展開泰雅文化尋根之旅，不忘祖靈教誨。

新北市府教育局長張明文今天表示，今年各校畢業典禮因疫情關係，縮小規模簡約舉辦，但仍充滿學校特色，讓國小孩子有求學階段的美好回憶。

鄰近海洋的貢寮區福連國小校長梁均紘表示，學校發展海洋教育，浮潛是特色課程之一，每名學生畢業前要學會浮潛基本技巧，也要學會無裝備下潛，才能潛至卯澳灣底拿取勇士狀。

今年福連國小只有林宥誠1名畢業生，為讓畢業生不孤單，特別邀請7名學長、學姐擔任先遣隊伍領游，象徵引領畢業生迎接新的學習階段。另結合新推展的獨木舟課程，校長及教師陪畢業生分乘4艘獨木舟，划到對岸後展開勇渡卯澳灣活動。

林宥誠說，授旗時，從校長手中接過校旗，在學校師生與學長陪伴下，完成獨木舟巡禮、勇渡卯澳灣下潛領取畢業證書，上岸時很開心。

烏來區福山國小位處深山部落，幾乎全為泰雅族原住民，畢業生須橫越17公里長途山路，從福山部落出發到桃園巿復興鄉巴陵部落在山中露營區舉行畢業典禮。

校方說，盼望福山的學生都能成為光榮的泰雅人，通過認證承傳泰雅文化。

福山國小畢業生張哲叡說，參加「福巴越嶺」山林畢業典禮很酷，希望畢業後能在體育角力有表現。

畢業典禮 獨木舟

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