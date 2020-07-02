中和大排西側道路今天啟用 居民：終於不用再繞路

新北市中和大排西側的連城路至中正路段，因原有路寬不足、部分公有地被民宅占用，導致車輛無法通行，民眾若要前往雙和醫院就醫必須繞路，中和區公所花費2500萬元、歷經10個月打通道路，除便利民眾、救護人員前往醫院，也紓解因捷運萬大樹林線施工帶來的交通黑暗期。

中和區公所今天舉辦中和大排西側道路打通啟用典禮，賴俊達表示，中和大排兩側道路為本區南北往來的主要大動脈之一，但原本的大排西側道路連城路至中正路間，因部分公有地遭民宅佔用致寬度不足，僅能提供行人通行。

賴俊達指出，民眾如要從連城路行駛至雙和醫院，必須等待2次紅綠燈、經過2次大轉彎才可以開到中正路，造成該路段交通打結。中正路至大排道路因無法右轉，民眾需繞道而行、且加重周邊交通負荷，尤其在上下班期間塞車最嚴重。本項工程完工後，大排兩側道路暢通，而由華中橋往來雙和醫院車輛藉由單行道路系統可快速抵達。

工務課長陳亦揚表示，由於原路寬不足，除了要思考如何加寬路面改善車流外，為建設人本休閒交通空間，施工過程以L懸臂方式向河面拓建人行道2公尺，並建立無障礙系統，讓人車皆可通行、且人車分離。而路面寬度在2.8至3.4米間供車輛行駛，可有效紓解周邊交通雍塞。

陳亦揚說，本工程北起連城路、南接中正路，總長雖僅309公尺，卻阻斷了南北交通動線，公所經多方協調、排除困難順利完工，打通中和大排兩側道路「任督二脈」，工程總經費2500萬元，費用由市府新工處全額補助。