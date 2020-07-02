三倍券將發放 侯友宜：中央地方共同帶動經濟

振興三倍券已展開預購，新北市長侯友宜表示，振興券發放過程難免有些小瑕疵，但能夠馬上調整過來，中央跟地方共同帶動後疫情時代經濟，攜手合作往前走。

侯友宜上午前往新莊區公所慰勉擴大紓困第一線公所同仁，接受媒體聯訪時表示，同仁歷兩個多月來辛苦，到了昨天總算告一段落，他特別來此向區公所同仁們說聲謝謝。

他表示，新北紓困總件數共有10萬456件，紓困金額達新台幣11億3672萬元，核定率達99.28%，幾乎占全國紓困金額45億元的4分之1。

媒體詢及台北市YouBike全面汰換一事，侯友宜表示，YouBike1.0升級2.0的問題，新北市預備7月8日和台北市政府協調，希望系統在轉換過程中能確保民眾權益。

振興三倍券昨天起展開預購，侯友宜表示，振興券發放過程難免會有一些小瑕疵，但是只要能夠馬上調整過來，大家同心齊力，希望達到中央跟地方共同帶動後疫情時代經濟目標，「我們攜手合作往前走」。