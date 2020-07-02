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租金補貼擴大受理 台南加碼增至8257戶

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
內政部營建署宣布109年度的「租金補貼方案」加上「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」整合擴大辦理。圖／台南市都發局提供
內政部營建署宣布109年度的「租金補貼方案」加上「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」整合擴大辦理。圖／台南市都發局提供

內政部營建署宣布109年度的「租金補貼方案」加上「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」整合擴大辦理，台南市兩個方案合併，將從6552補助戶擴大加碼到8257戶，並且放寬下修每人每月平均所得低於3萬0970元、非設籍台南市租賃者即可申請。

台南市長黃偉哲表示，為減少住戶負擔，109年度住宅補貼與往年不同，租金補貼改為一年受理申請2次，第一次申請時間為今年8月4日到31日，預估110年1月底撥款；第二次受理申請時間為110年1月18日至2月5日，預估110年6月底撥款，方便民眾依自己需求提出申請。自購住宅及修繕住宅貸款利息補貼仍維持一年1次，今年8月4日至31日受理申請。

台南市都發局長莊德樑指出，台南去年度受理申請租金補貼只要符合資格者都獲得補助，經統計，住宅租金補貼核定戶數為4844戶，單身青年及鼓勵婚育租金補貼核定戶數為1708 戶，共6552戶。

都發局表示，今年二方案合併擴大加碼至8257戶，同時放寬下修申請者每人每月平均所得低於30970元標準即可申請。另外，原規定租賃地與設籍地需同一縣市，放寬非設籍本市租賃者，符合條件都可提出申請。

租金補貼 青年 內政部

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