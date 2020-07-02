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土城捷運站TOD都更 預計明年變更都計作業

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市政府主導的「土城捷運站周邊TOD都更案」持續推進，在捷運旁共2.19公頃公有地將進行都更，包括土城警分局、土城區公所等單位。記者魏翊庭／攝影
新北市政府主導的「土城捷運站周邊TOD都更案」持續推進，在捷運旁共2.19公頃公有地將進行都更，包括土城警分局、土城區公所等單位。記者魏翊庭／攝影

新北市政府主導的「土城捷運站周邊TOD都更案」持續推進，預計今年完成規畫，明年送內政部進行都計變更作業，將比照新店行政生活園區，變更成為行政園區特定專用區。新北市長侯友宜日前表示，土城多個重大公共建設持續推動，有效利用行政園區活化，也是工作重點。

侯友宜日前表示，土城未來發展有很多重大公共工程，不管是北土城交流道、三鶯線、公托公幼等，可看出土城發展榮景。其中行政園區活化開發也是重點，未來和司法園區搬遷、彈藥庫的搭配也要推動。

新北市城鄉局計畫審議科表示，該案在2018年由市府提出研究，目前在市都委會小組審查中，預計最快今年可完成規畫，明年進行都市計畫變更。

該案包括土城警分局、土城衛生所、土城戶所、土城公所及職訓中心、金城公園、土城藝文館、機六用地及和平停車場，總共2.19公頃。目前分別為機關、停車場及公園用地，將變更為行政園區特定專用區，比照新店行政生活園區，可彈性納入社福機構，做整體配置。

審議科也表示，若明年順利變更都市計畫，後年即可招商，朝向先建後拆規畫，減少行政搬遷不便。土城區長陳國欽表示，該行政金三角都更後可成為核心發展區，帶動周邊都更，改善環境景觀，也帶動產業升級，成為都更新指標。

都更 侯友宜

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