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急難紓困補助申請截止 公務員憶辛酸忍不住哭了
擴大急難紓困申請截止，第一線區公所人員終於可暫時放下肩上重擔，新莊區公所社會課長邱素蘭回憶起過程中的點滴，忍不住落下淚水，邱素蘭表示，在這段期間，每天早上7點上班、晚上11點下班，被戲稱為「7-11」，更有同仁擔心她沒吃飯、累壞身體，特別送上便當，確認她吃完才離開，「雖然過程很辛苦，但為了艱苦人，一切都值得」。
回憶起受理紓困的過程，邱素蘭說，紓困剛上路時，民眾大量湧入公所申請，一位單親媽媽原來從事網拍，但因疫情期間國外貨進不來，頓時沒了收入，加上房租壓力，每天都打來幾近歇斯底里的責備，「一下子說小孩住院沒錢繳，要被趕出醫院，一下子又說自己胃部切除造成貧血，沒錢打鐵劑」。
邱素蘭表示，一位同仁於心不忍，便自掏腰包5千元，請這位單親媽媽趕緊去醫院打針。沒想到紓困金下來後，她立刻拿了3千元前來歸還，並坦承之前因急需用錢，謊稱小孩住院，但自己確實因為貧血，必須打鐵劑，「非常感謝同仁的愛心，救了她一命」。
新莊區長朱思戎表示，為辦理擴大急難紓困，區公所幾乎總動員，最辛苦的社會課，幾乎每晚到11點才會熄燈，課長邱素蘭的體重更整整掉了4公斤，感謝市政府製作標準作業手冊以及刻了專用章，加速審核作業，更謝謝同仁的辛勞，希望受到疫情影響生計的艱苦人，能得到及時的幫助。
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