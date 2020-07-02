急難紓困補助申請截止 公務員憶辛酸忍不住哭了

擴大急難紓困申請截止，第一線區公所人員終於可暫時放下肩上重擔，新莊區公所社會課長邱素蘭回憶起過程中的點滴，忍不住落下淚水，邱素蘭表示，在這段期間，每天早上7點上班、晚上11點下班，被戲稱為「7-11」，更有同仁擔心她沒吃飯、累壞身體，特別送上便當，確認她吃完才離開，「雖然過程很辛苦，但為了艱苦人，一切都值得」。

回憶起受理紓困的過程，邱素蘭說，紓困剛上路時，民眾大量湧入公所申請，一位單親媽媽原來從事網拍，但因疫情期間國外貨進不來，頓時沒了收入，加上房租壓力，每天都打來幾近歇斯底里的責備，「一下子說小孩住院沒錢繳，要被趕出醫院，一下子又說自己胃部切除造成貧血，沒錢打鐵劑」。

邱素蘭表示，一位同仁於心不忍，便自掏腰包5千元，請這位單親媽媽趕緊去醫院打針。沒想到紓困金下來後，她立刻拿了3千元前來歸還，並坦承之前因急需用錢，謊稱小孩住院，但自己確實因為貧血，必須打鐵劑，「非常感謝同仁的愛心，救了她一命」。