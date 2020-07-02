議員指派出所是危樓 侯友宜：一定會去解決

新北市府研議三重碧華國中周遭都更後，利用回饋公益空間重建慈福派出所，新北市議員陳啟能指出，現今派出所是危樓，都更時間久又有不確定因素，盼市府能盡速原地重建。新北市長侯友宜說，派出所問題要解決，但須考量財政分配，2案會盡速評估。

新北市議會今進行市政總質詢，陳啟能指出，侯友宜曾允諾最短時間內，找出適當場興建新的慈福派出所，但現在卻沒有進行，目前的派出所是危樓，應該要強制拆除，但人民保母卻還在使用，重建有急迫性。

侯友宜表示，碧華國周遭要大幅度都更，未來會有公益回饋空間，若時間不長新北就可以再省一筆錢，目前原地重建以及都市更新的回饋空間，2個方向都在評估思考，他會用最快的速度進行。

陳啟能表示，都市更新可能會遇到業者放棄都更，也可能遇到地主不同意合建，這會有不準確性，市府應儘速原地重建，就能讓員警有舒服、好的辦公場所，才能夠維護治安，未來的回饋空間，可讓其他公部門使用。

陳啟能也說，都市更新城鄉局評估需要2到3年，目前他與侯友宜的任期都只剩2年，派出所需等回饋空間重建，會在任期內無法完成，侯友宜是最有魄力的市長，應盡速決定。

侯友宜指出，能夠免花錢又有新的派出所，時間若相差1年多就可以等待，起碼他會在任期內拍板定案，派出所的問題一定要解決，但要想到財政分配，減少公帑浪費，會再評估。