新北紓困核發金額占全國1/4 公務員：紓完困，可以睏了

歷經兩個月的紓困補助申請於6月底截止，新北市總計受理10萬450件，目前累計核定9萬9730件，核定率高達99.28%，市長侯友宜今上午也前往新莊區公所慰問第一線公務人員，他表示，新北總計核發11億3672萬元，佔全國45億中的四分之一，「感謝同仁沒日沒夜的加班，讓需要被幫忙的人，快速得到協助。」

侯友宜今一早8點多就來到新莊區公所，一一向同仁們致意，現場更有公務人員高舉「紓完困，可以睏了」，表達完成任務的喜悅，侯友宜也送上一箱蘋果慰勞大家，並深深一鞠躬說，「侯友宜向你敬禮！」

侯友宜指出，紓困專案在兩個多月前發布後，過程有很多波折，最辛苦是第一線區公所夥伴，卯足全力協助民眾，從早上6點半開始處理，到晚上、周末還要加班，現在終於告一個段落。