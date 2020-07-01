北市議員質疑大巨蛋偷施工 建管處：安全維護工項

民進黨台北市議員簡舒培今天指巨蛋進行混凝土2次澆置和看台版清洗施工，質疑又偷施工。台北市建管處今晚表示，經查前者為地坪防水工程，為14項維護工程內容，後者則屬環境維護。

針對簡舒培今天爆料指大巨蛋疑又偷施工，在巨蛋棟與旅館辦公室棟間進行混凝土2次澆置施作，以及看台版清洗施作工程。

對此，建管處今晚發布新聞稿表示，經查大巨蛋工程巨蛋棟與旅辦棟間進行混凝土澆置一事，實為進行地坪防水工程，屬14項工項的防洪排水工程，可防止地下層鋼構鏽蝕，同屬14項工項的全區地下室完整結構體工程。

建管處說明，大巨蛋工程為改善地下室進水情形，防止鋼構鏽蝕造成公安危險，自今年2月中開始進行旅辦棟周邊及與巨蛋棟間地坪防水工程，施工順序略為塗布防水漆、鋪設防水布、測試無漏水情形後於上方澆置混凝土，且每週三定期會同專業技師公會聯合檢查均未認定有違規施作情事。

此外，同仁近日巡查時也早已發現有工人以高壓水槍清洗看台版，因屬環境維護，無涉施工。

建管處指出，大巨蛋工程先前因有79處主要構造與核定的建造圖不符，違反建築法第58條規定，台北市都發局於民國104年5月20日勒令停工。遠雄公司不服停工處分提起行政訴訟，案經最高行政法院判決確定停工處分合法無誤，目前工地仍屬違反建築法第58條停工處分狀態。

為維護公共安全，建管處說，依建築法第63條及最高行政法院判決，針對載重、水浮力、鏽蝕及坍塌等問題，工地仍應有維護安全及防範危險相關措施。

同時，遠雄公司先前也提出14項安全防災維護工項，經都發局會同建築、土木、結構、大地等專業公會代表，透過公平、公正、客觀及專業審議後同意施作。

建管處說，目前遠雄已完成都市設計、環境影響評估等相關審議，涉及建造執照變更設計部分，仍應待領得執照後始得申請復工。

為防範遠雄違法施作其他工程，建管處表示，將持續每日不定時派員進行巡查及每週三定期會同消防局、勞檢處、環保局及專業技師公會聯合進行安全檢查。