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稱尊重議會 明天大巨蛋記者會延至下周
台北市建管處6月22日簽准大巨蛋建照變更，引發爭議，台北市長柯文哲今早出席第一果菜市場開工典禮時還說，明天將舉行大巨蛋變更建照記者會，一個小時會讓媒體問個夠，他也將親上火線說明。不過，副發言人戴于文稍早表示，議會工務委員會安排視察，所以柯文哲下周再說明。
戴于文傍晚表示，議會工務委員會排定7日視察大巨蛋，基於尊重議會及彙整各界意見，柯文哲下周擇日對外說明。
至於大巨蛋建照變更，建管處22日簽准後，剩上千張圖說正、副本校對，確認無誤後就會正式核發建照，屆時大巨蛋即可復工。北市府原訂明天舉行大巨蛋記者會，傍晚突然臨時取消，建管處表示，大巨蛋的圖說校對尚未結束，尚無法預估何時完成。
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