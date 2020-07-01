稱尊重議會 明天大巨蛋記者會延至下周

石門區的知名景點青山瀑布，是夏季民眾避暑休閒的好去處，電信收訊不良卻也造成當地居民與遊客的不便，日前就還發生過有遊客跌倒，卻因為手機沒有訊號，必須仰賴民眾騎車到有訊號的地方才能叫救護車，為此市議員鄭宇恩也要求國家通訊傳播委員會要改善訊號問題。

2020-07-01 19:15