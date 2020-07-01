新北400萬人口再多3萬 推坐月子到府服務友善媽媽

今天是全國戶政日，新北市去年突破400萬人口後，迄今又增加2萬6000人，顯示新北各項創新人口政策完備，除去年推動措施如新住民一站式服務外，今年也辦理「弱勢家庭坐月子到宅服務」等措施，受到內政部肯定獲頒宣導績效優良，並由新北市民政局主秘胡合鎔代表接受表揚。

民政局長柯慶忠指出，因新北人口政策不斷推陳出新，已連續4年獲獎，除去年推動新住民一站式服務、青銀共居、捷運青年住宅租金補助等政策外，今年又推出友善婦幼的弱勢家庭坐月子到宅服務，透過讓民眾可擇一領取婦女生育獎勵金或請月嫂到府服務120小時，升級新北生育服務。

截至今日，新北已增加69班公共化幼兒園，提供超過3萬8000名公幼名額；新住民一站式服務整合6大局處提供21項服務，以戶所為單一窗口協助通報，再由各機關主動提供新住民社福、就業、生育諮詢及語言學習、創業貸款與法律服務。

另外，市府也結合民間資源，透過公私協力方式進行輔具超音速政策，促進輔具租借速度；青銀共居計畫則與社會企業合作，積極推動青年族群與銀髮族共同生活，並提供多元化新型態的社宅供給模式，來因應高齡化的趨勢。