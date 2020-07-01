原訂柯文哲2日說明大巨蛋爭議 延到下週

台北市建管處日前核准大巨蛋建照變更，引發爭議，台北市長柯文哲原訂明天要親上火線說明，不過，台北市副發言人戴于文稍早表示，議會工務委員會安排視察，所以柯文哲下週再說明。

戴于文表示，台北市議會工務委員會排定7日視察大巨蛋，基於尊重議會及彙整各界意見，柯文哲下週擇日對外說明。

台北市建管處日前核准大巨蛋建照變更，復工時程將視遠雄屆時所提作業時間而定。

對此，藍綠多名議員齊轟柯文哲態度轉彎、玩兩面手法，批評柯文哲第一任將大巨蛋當弊案，要卸任時當政績；柯文哲則回應，他是善後，針對大巨蛋不符合建築技術規則第97條與127條部分，指遠雄在使用執照核准前符合即可。

柯文哲也多次表示，本週會召開說明會詳細說明核准大巨蛋建照變更始末，今天上午出席「第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程」動土典禮時更表示，明天的記者會安排聯訪，包括大巨蛋問題在內，會讓記者「問好問滿」。