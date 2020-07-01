淡水捷運站前搶臨停 小黃公車互相檢舉逼走對方

新北市淡水捷運站前不僅是許多公車的起點站，也是計程車招呼站，雖周遭皆為禁止臨時停車線，但公車及小黃司機都會爭搶站前道路的內線空間臨停，沒搶到者，就會拿起手機拍照檢舉，互讓對方吃罰單。為解決亂象，市議員鄭宇恩今下午召開會勘，交通局將研議是否增設黃線及公車臨時停車格，一周內提出評估報告。

淡水捷運站2號出口為許多公車路線的起點站，但因調度站距離遙遠，離峰時刻開過來將近10分鐘，尖峰時刻更是難以預估，若司機未準時抵達起點站發車，恐遭民眾投訴，影響考評或扣薪，因此經常提前到站等候。

由於站前沒有公車臨停區，且周遭皆為禁止臨時停車線，公車司機只能停到較少車流的站前道路內側，然而許多小黃司機也會停到同樣位置候客，雙方常常互相檢舉，試圖逼走對方。

鄭宇恩表示，計程車及公車業者都有臨停的需求，建議可增設黃線及公車臨時停車格，解決雙方困難，另因站前道路目前為台北捷運局管轄，後續新北交通局也可研議納管，將站前區域做整體性規畫。

新北交通局表示，將研議是否增設黃線及公車臨時停車格，以及是否納管站前道路，一周內會提出評估報告；台北市捷運局則表示，將尊重新北市評估後的結果，原則上都會予以同意。