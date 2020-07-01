教你如何省稅！ 解決廟務法令新北再辦26場研習

新北市民政局為輔導宗教團體正常運作，今在三峽區公所辦理宗教行動服務，除協助寺廟解決廟務法令、宣導市政，截至9月底新北各區還開放26場宗教研習，輔導更多宗教團體正常運作及推動優質宗教文化。

民政局長柯慶忠表示，新北宗教團體多且多為地方信仰中心，因應宗教業務日益更新，今年共規畫29區舉辦27場宗教研習，今日在三峽為首場宗教研習，截至9月底各區還有26場。

民政局宗教禮俗科長賴小萍指出，依照過去宗教研習及輔導統計顯示，續多宗教團體最常提出有關稅務或信徒大會（董事會）問題，今年彙整相關議題並在29區開設課程，其內容包含開設房屋稅徵收及減免、宮廟遶境活動注意事項等，提供即時協助，落實行動治理的理念。

賴小萍表示，透過研習課程已成功輔導多家寺廟解決營運及稅務問題，例如蘆洲某寺廟在參與課程後，了解購買土地時須先註記寺廟籌備處名稱，日後登記完成後再更名登記，即可免徵土地增值稅，省下費用做公益。

新莊也有寺廟因諳法令規定，一直無法取得寺廟登記，經研習課程及輔導後，如今取得臨時寺廟登記證，待移轉建物所有權後，就能取得正式寺廟登記。