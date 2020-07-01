新北推都更推動師培訓2.0 讓專業人士更易取得資格

為加速改善危險與老舊房屋更新，新北市政府推出都市更新推動師培訓課程，此次修改部分條文，並在招募對象增訂專業人士類，透過簡化課程與縮短授課時數，讓已在從事都更的專業人士取得都更推動師資格，加快新北都更速度。

新北市都更處表示，今年5月28日修訂「新北市政府城鄉發展局都市更新推動人員暨推動師培訓及執行實施要點」及「新北市都市更新推動人員暨推動師培訓執行計畫」部分條文，修正培訓對象資格、培訓課程內容、發換證及回訓等方式，藉以完善培訓機制，以擴大都市更新人才培訓能量及加速都市更新辦理。

都更處表示，市府從2019年起開放建築及都市更新相關專業機關及團體辦理培訓課程，課程方面仍以4項學程為主軸，從開課以來吸引廣大民眾熱烈報名參訓，本次增訂專業人士類招募對象，在培訓課程方面參訓學員只要完成55小時課程及考試合格，即可取得市府核發的新北市都市更新推動師證明，藉由簡化課程及縮短授課時數，有助於現已從事都更的專業人士取得都市更新推動師資格。

另外，此次也新增推動師駐點服務機制，免費為市民提供法令解說，協助社區推動都市更新宣導、教育、輔導等事務。如對都市更新有興趣或是想成為都市更新推動師的民眾，可上都市更新處網站查詢。有關推動師培訓執行要點及計畫，可至新北市都市更新處網站「都更家教與實務工作坊」、「法令依據」(http://www.uro.ntpc.gov.tw/content/?parent_id=10376)下載。