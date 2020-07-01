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議員再爆：大巨蛋疑看台板等又偷施工 北市府說清楚
北市府將發給遠雄大巨蛋變更建照。不過北市議員簡舒培今天再度爆料，指遠雄疑似又偷偷在巨蛋棟與旅館辦公室棟間，進行混凝土二度澆置、及看台板清洗施作工程。簡說，她原本今天要到大巨蛋會勘遭拒，北市府應該清楚說明，民眾爆料的工項是否正在施作？是否符合公安14項施工？為何偷施工建管處都沒發現？
另外，簡舒培也質疑，台北市長柯文哲日前曾說，遠雄停工期間沒有提供施工日誌，是BOT案合約的問題，但簡說，柯文哲說謊，因根據2016年5月10日都發局的大巨蛋停工安全會議第四項結論就要求，儘管大巨蛋停工，但遠雄必須每周五更新工區維護資料、每周二到建管處開會、每週三建管到現場稽查，遠雄本來就有被要求每周五提供安全維護狀況，為何柯文哲說謊？
簡舒培也說，根據北市建管處2017年4月的遠雄大巨蛋14項公安施工進度表， 大巨蛋的所有公安工項，應該在2017年12月就該都完工，但為什麼到現在，遠雄大巨蛋工地還一直有工人進出，做的是14項公安工項？還是偷偷施工？建管處定期稽查是看真的？還是看假的？北市府應該針對所有質疑說明清楚。
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