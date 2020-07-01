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新店外挖子區塞車苦 民盼闢聯外道路解套

觀天下 / 記者張芳琪／新店報導
新店外挖子地區交通堵塞，居民向新北市議員陳永福陳情，爭取闢設聯外道路，解決長期的塞車問題。 圖／大新店有線電視提供
新店外挖子地區交通堵塞，居民向新北市議員陳永福陳情，爭取闢設聯外道路，解決長期的塞車問題。 圖／大新店有線電視提供

新店永安街、永平街、新和街一帶被稱為外挖子地區，人口相當密集，出入大多以安和路進出為主，車流大經常塞車，近期更因為安坑輕軌施工，使得交通更加堵塞。外挖子居民向新北市議員陳永福陳情，爭取闢設聯外道路，解決長期來的塞車問題。

居民表示，捷運局臨時開通的永安街94巷連接到環河東路的通道，最近因為施工，加上車禍事故頻繁，從6月22日開始改成只能供人行走，無法讓汽機車出入，使得居民擔心往後如果沒有規劃聯外道路，恐怕還是得陷入塞車夢靨。

新北市議員陳永福指出，與城鄉局、交通局、捷運局等單位及當地里長和住戶進行實地會勘研議，由於部分土地牽扯到私有地，將會與地主進行協議，並且會由相關單位評估開通道路後的效益和影響，暫定7月31日再次召開會議討論，希望能順利闢設聯外道路，讓外挖子居民多一條可以安心順暢的回家之路。

塞車 捷運

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