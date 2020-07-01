遊客摔傷求救無門 石門青山瀑布收訊盼改善

石門區的知名景點青山瀑布，是夏季民眾避暑休閒的好去處，電信收訊不良卻也造成當地居民與遊客的不便，日前就還發生過有遊客跌倒，卻因為手機沒有訊號，必須仰賴民眾騎車到有訊號的地方才能叫救護車，為此市議員鄭宇恩也要求國家通訊傳播委員會要改善訊號問題。

當地居民指出，在青山瀑布入口處勉強有訊號，但訊號相當差，幾乎可以說是沒有，民眾要叫救護車是根本播號播不出去，建議將基地台建置在一旁的舊台電電塔設置位置，讓附近路段都可以有訊號。

國家通訊傳播委員會北區監理處副處長徐國根指出，土地是否能夠使用以及位置是否最恰當都還必須要評估，另外也提出，訊號若是要上到蜿蜒曲折的青山瀑布將有困難度，但是優化整體北17區道的訊號將可作為當前目標。

市議員鄭宇恩表示，不只是青山瀑布，另外在同樣是石門區的茶山步道也有一樣的問題，為此要求國家通訊傳播委員會以及各家電信業者必須評估優化，或是建置基地台的計畫，讓遊憩區訊號補強變好，遊客安全有保障，住戶的住家環境品質也提升。