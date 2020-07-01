台南防溺回歸觀光局 新北消防：我們還在當免費救生員

台南市消防局與市府協調後，今年暑期防溺勤務規劃觀光局接手支援黃金海岸及觀夕平台兩熱點的防溺駐點勤務，消息傳出許多基層消防員叫好，但也讓新北市一線消防人員稱羨，大嘆「我們還在當免費救生員。」據悉，今天上午消防局相關單位已將台南市勤務規劃的作法轉給觀光局了解評估。

暑假炎熱，許多民眾會前往水域戲水，民眾溺斃案件時有所聞，新北市為此規劃防溺勤務，於平日、假日在危險水域駐點，時間從上午8時至下午5時，實施十餘年來效果十分顯著，甚至有幾年達到死傷人數零的佳績。

但因消防人員駐點危險水域非屬法定原則，新北市審計處2018年4月查核時發現此事，還為此促請消防局提高民間救難團體支援，但因民間團體平日要上班，每年5月開始到9月結束的駐點重點水域勤務仍讓本就吃緊的消防人力雪上加霜。

據統計，目前新北市消防局規劃防溺勤務由四個大隊負責，其中巡邏線有10條、33個巡邏簽到處，另外由消防駐點危險水域20處、民間團體假日駐點為36處，其中民間團體駐點平日由消防人員以簽巡或駐點方式負責。

有基層消防員私下爆料，三峽地區還有不肖的露營地業者為了賺錢，將露營地設在有消防人員駐守的危險水域旁，鼓勵民眾下水遊玩並以此當賣點，卻不願聘請救生員守護民眾安全，還向民眾宣傳「不用怕溺水，消防員就在旁邊守護」，讓消防員既氣憤又無奈，直呼根本就是把消防人員當免費救生員。

台南市今年暑期防溺勤務規劃部分回歸觀光局的消息今天傳出，許多新北市基層消防無不稱羨，大嘆自己還在當「免費救生員」，也希望新北市能盡快跟進，讓消防回歸救災、救護專責。據悉，新北市消防局相關單位今天已將台南市防溺勤務規劃轉給觀光局參考評估，開啟溝通協調，期盼明年能將業務部分轉給觀光局，減輕消防同仁壓力。