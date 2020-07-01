「產業新尖兵」助青年練專長 訓練費最高補助10萬

勞動部為了讓青年更精準地掌握求職方向，推出「產業新尖兵計畫」，鼓勵青年朋友透過職業訓練，學習一技之長，並找到屬於自己的就業方向，不僅訓練費用最高補助10萬，每月還有8000元的學習獎勵金。

為因應疫情對青年就業所造成的衝擊，勞動部推出「產業新尖兵計畫」，協助青年畢業後順利接軌職場、縮短尋職準備期及強化專業技能，勞動力發展署桃竹苗分署與工研院及外貿協會合作開辦5+2重點產業各類課程，規劃「數位資訊」、「電子電機」、「工業機械」、「綠能科技」及「國際行銷」時下最夯的五大領域課程，未來更積極邀請轄區各大專校院加入辦訓。

桃竹苗分署指出，「產業新尖兵計畫」歡迎15至29歲以下，有訓練需求的待業青年報名參訓，費用由勞動部補助，每人最高補助10萬元，如參加5+2重點產業及相關政策性訓練課程的青年，每月還可核發8000元學習獎勵金，最高可領12個月，等同參加計畫的青年，有機會領到最高達19萬6000元的補助，但正在請領失業給付或職業訓練生活津貼者，不可重複再請領。

桃竹苗分署長賴家仁特別說明，想要參加「產業新尖兵」計畫的青年朋友們，只要符合15-29歲以下有意參訓，自即日起上台灣就業通網站（https://elite.taiwanjobs.gov.tw/）登入成為會員，並完成「我喜歡做的事」職涯興趣探索測驗，瞭解適合自己的課程後，即可線上瀏覽相關課程並報名參訓；相關疑問，亦可洽詢桃竹苗分署03-4855368分機1314、1305、1307。