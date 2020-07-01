汐止新巴士轉型收費公車 民眾反應良好

新北市新巴士今年有重大轉變，汐止區有六條路線將轉型市區公車，今(1)日先針對兩條路線，改為民營收費，原本免費搭車，現在開始得要畢悠遊卡收費，不過，車子變大位子變多，長輩們一樣享有敬老愛心卡優惠，第一天上路，民眾都能接受。

原本搭車免費的新巴士，現在轉型市區公車，上下車都得嗶悠遊卡，一早在汐止火車站公車站牌，好多人等車，其中走保長里到汐止火車站路線的新巴士F906七月一日正式改為民營的586，第一天上路，大家似乎已經熟門熟路，車子還沒來，手上已經準備好悠遊卡等車，對於現在得付費搭公車，長輩們似乎挺能接受，認為只要有車搭就行。

民眾說，今天改公車啊，上車要刷卡，方便就好，老人卡也是半票啊，不坐白不坐，現在改市區公車有得坐就好，沒什麼意見。

市議員廖先翔指出，今天汐止的兩條社區巴士路線F906跟F908正式改為一般的公車路線，最主要的原因是，像F906過去有民眾反應班次不足的問題，雖然我們都有持續在爭取，但都不是長久之計，所以，有民眾就建議說，他們願意付費，但希望有一個寬敞舒適穩定的公車搭乘。

市議員廖先翔指出，那今天上線後，民眾的反應也相當的好，因為六十五歲的長輩本來就有敬老卡，原本沒在使用，現在搭車可以用也不用付費，除此之外，座位乘客人數更多，之前社巴有載客人數的上限，很多人上不了車非常困擾，會因此遲到或延誤一些事情，現在載客人數增加，服務也更好，很多民眾反應非常的好。

今天七月一日兩條路線轉型後，預計在九月一日還會有四條新巴士改制，F912、F916、F917、F918這四條新巴士除了原本行駛的路線之外，還會延伸到台北市，讓民眾搭車更便捷。