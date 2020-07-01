雙溪荷花季7月5日開跑 荷花盛開風情萬種

雙溪區荷花季將在七月份展開，自7/5開始一連串音樂饗宴及DIY手作，民眾能免費線上報名，正值花況，被荷花包圍的浪漫場景，遊客想當網美千萬不能錯過，今年也彩繪了荷花田後方的圍牆與欄杆，民眾造訪時不妨四處逛一圈，紀錄下雙溪美好風情。

去年將近30萬人造訪的賞花熱點，雙溪區上林里，每年七月盛大的荷花季活動即將展開，除了一般的香蓮，還有睡蓮、觀音蓮、牡丹蓮及今年新移植的大王蓮等，花況較往年更為茂盛，除了完全無毒的種植方式，園區更是免費開放民眾參觀，活動前便有不少民眾搶著一睹為快。

上林里長簡德福表示，這次為了讓大家走遍荷花田，能欣賞到高低落差更多的美景，沿著田埂走到社區小巷，一旁的圍牆彩繪上了荷花田美景，而可以望向廣大花田的欄杆也漆成彩虹色，增添民眾拍美照的興致。

雙溪區公所農經課課員陳駿程表示，這次荷花季自7/5下午開始，除了16:00有薩克斯風表演，還有15:00趣味的親子土DIY體驗，共30個名額，供民眾免費到雙溪公所網站線上報名，荷花田除了能白天賞荷花、逛小農市集外，今年也打造賞睡蓮的小橋，供民眾夜間來訪，民眾7/5有空不妨花個半天時間來到雙溪，欣賞北台灣最大的荷花田盛景。