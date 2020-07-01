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新北出租、開店注意！土地使用不符合規定最高罰30萬

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
城鄉局長黃一平表示，業者在住宅區內開設卡拉OK、飲酒店、酒家等違規場所，是目前違規開罰的最大宗案件，也是民眾最常檢舉的對象。圖／新北市城鄉局提供
城鄉局長黃一平表示，業者在住宅區內開設卡拉OK、飲酒店、酒家等違規場所，是目前違規開罰的最大宗案件，也是民眾最常檢舉的對象。圖／新北市城鄉局提供

小心被開罰！新北市城鄉局今天公告實施「新北市政府處理違反都市計畫法事件統一裁罰基準」修正條文，不論是房東、業者或租戶，都要先確認使用項目是否符合土地使用管制，市府經3次告知後若未改善，將依照都市計畫法第79條，違規業者可處6萬至30萬元，房東最低可罰6萬元。

城鄉局長黃一平表示，業者在住宅區內開設卡拉OK、飲酒店、酒家等違規場所，是目前違規開罰的最大宗案件，也是民眾最常檢舉的對象。為了維護民眾住的權益與安寧，市府裁處違規業者時，將同時告知地主與房東應善盡維護管理責任，不得將土地或建物提供做為違規場所使用，若告知三次仍不改善，將依都市計畫法第79條規定裁處。

另外，對於嚴重公共安全事件，如傾倒廢棄土、違規人頭戶等案件，將透過提高累計罰鍰額度與縮短改善時間方式調整，以期能有效達成遏止違規使用目的。

市府呼籲，業者及房東、地主在開店或出租前，應先確認使用項目是否符合土地使用管制，避免因違反都市計畫規定致遭處分，否則一旦投入資金後，又被依違反都市計畫法之規定受罰，將會得不償失。透過本次裁罰基準的修正，對於違反都市計畫法事件的處理將更明確，也更能維護民眾生活環境及公共安全。

都市計畫 房東

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