新北稅捐處公告欠稅大戶 9案欠超過5億元

新北稅捐處今公告欠稅大戶，營利事業以新亞電器公司欠地價稅2億8643餘萬元最多，個人欠稅則以新店一名張王女士積欠土地增值稅8763萬餘元最多，稅捐處指出，所有欠稅大戶已公告，案件也都已進入強制執行程序。

稅捐處指出，根據捐稽徵法第34條規定，即日起公告欠稅大戶6個月，本次共9案幾乎是老面孔，欠稅金額高達5億6709萬餘元，個人欠稅有7案共2億1001萬餘元、營利事業欠稅計2案共3億5708萬餘元。

稅捐處表示，新亞電器也沒正常營運，其資產陸續遭拍賣並償還2007年以後的地價稅，不過該公司資產還剩下一塊面積17平方公尺的土地，因此2000年到2006年所積欠的2億8643餘萬元的地價稅，將請負責人說明狀況。

個人欠稅大戶張王女士所積欠的8763萬餘元土地增值稅，稅捐處說，原本公所認定是持有的土地為公共設施保留地，但交易移轉時，查到該土地並非公設保留地，須補徵稅額，但張王名下已無財產，若有新財產會交由行政執行署追償。

稅捐處指出，個人欠稅超過1000萬元、營利事業欠稅超過5000萬元，就符合公告，但經過稅捐稽徵機關或法務部行政執行署核准分期繳納稅款，且如期履行不在範圍內。但有任何一期未如期繳，未繳金額達公告標準，就會另行公告。

其餘欠稅案件，多以土地增值稅、娛樂稅、地價稅為主，多以1000多萬元到7000多萬元，稅捐處說，多數欠稅事業、人名下已無財產，部分雖有土地但礙於管理或遭設抵押權等因素，難以承受導致無法執行。