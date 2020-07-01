台北第一果菜及魚市場改建動土 預計118年完工

台北市斥資150億元投入台北第一果菜市場及萬大魚市場改建，市長柯文哲今天出席動土典禮時表示，「這是市政重要的里程碑」。台北市新工處表示，預計民國118年4月完工。

台北第一果菜批發市場位於萬大路上，從63年啟用至今，已走過45個年頭，比鄰而建的萬大魚市場則在64年完工，也已營運逾40年，具有快速集中、分散貨品等功能，扮演漁產運銷的樞鈕。

不過，2個市場設備老舊、環境髒亂、卸貨場地與停車位不足，早在20年前就有改建想法，期間規劃五花八門，也經歷數十次會議討論，卻遲遲無下文，柯文哲上任後列為重大施政，甚至一度與前北農總經理吳音寧就果菜市場改建版本隔空駁火。

台北市政府最終召開專案會議，討論後達共識，決議採原址改建、分階段施工，預計118年4月完工。過程中，會先在華中橋堤外興建魚類中繼拍賣市場，完工後讓魚市攤販搬遷入內，再拆除原本魚市場，原魚市場地點拆除後，則由果菜批發市場攤販進駐。

柯文哲致詞時表示，相當百感交集，因他2014年底甫上任，就不斷在討論改建案，曾想過要便宜行事，但因開發量體太大，決定仍依法，所以在環評過程中誠實以對，花了5年多時間，終於要動土。

他說，台灣要成為一個文明的國家，台北要先成為一個文明的城市，市場和夜市一定要改進，不能再像過去一樣，給人髒亂的印象。而過往的市長不喜歡處理市場改建，因攤商多，利益糾葛也多，「要談到大家都同意，不太可能，即使到今天開工，都還會有些爭議」。

柯文哲表示，市場改建後，會保存歷史記憶，除了硬體的提升外，整個軟體部分也要進步，要保存觀光功能，像是日本的築地市場，成為國際觀光景點。