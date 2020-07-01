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雨彈狂炸新北 汐止涵洞淹水「連車都過不去！」
中央氣象局稍早針對雙北、基隆共3縣市發布大雷雨即時訊息，預計大雨將持續時間至下午3時30分止，瞬間豪大雨也讓新北市汐止區出現積淹水情況。
根據中央氣象局即時雨量觀測資料顯示，汐止區1小時內降雨量達到累積60.5毫米、24小時內降雨量達75毫米，不少民眾在臉書上傳各區災情，尤其提醒用路人中興路涵洞已淹水，「連車子都過不去！」
深坑地區也出現大雨情況，不少前往深坑老街的遊客被困住，只能狼狽衝進騎樓躲雨，另外，石碇、新店、坪林地區也有大雨情況。
氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，可能出現較強陣風，甚至有冰雹情況發生，強大雨勢除了影響各項戶外活動，也會造成能見度欠佳、影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
新北市水利局表示，因應瞬間強降雨，新北市政府災害應變中心於下午2時45分強化三級開設，針對汐止地區居民除要注意瞬間大雨，山區民眾也要慎防溪水暴漲及坍方落石，低窪地區則要嚴防淹水。
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