妹妹也是聽障者 企業愛心捐贈新北1萬餘台助聽器

元健大和事業股份有限公司執行長吳志賢，因妹妹從小就有聽力障礙，讓他了解到聽障者的不便，不但長期推動「天籟列車活動」，今還捐贈新北市輔具資源中心1萬4千台助聽器兌領券，嘉惠新北重聽或聽障者。

吳志賢指出，因妹妹關係讓他格外能體會聽障者與人溝通的困難，加上基於公司社會企業責任，發起「天籟列車活動」，目前已走過桃園市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣與花蓮縣，共97萬聽力受損民眾受益。

吳志賢表示，捐贈給民眾的「耳寶助聽器」為國內自行製造生產，具音量調節、降躁和藍芽功能，適合聽損在60分貝以上者配戴。此外，天籟列車也免費提供助聽器適配聽力檢測，若適合配戴就面費贈送給民眾。