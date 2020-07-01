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影／陸上行舟將解體 居民稱「諾亞方舟」要離開地球了

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區一處重劃區內的報廢客船，停放多年，昨天已拖離空地，將被解體。記者游振昇／攝影
台中市梧棲區一處重劃區內的報廢客船，停放多年，昨天已拖離空地，將被解體。記者游振昇／攝影

陸上行舟真實版！台中市梧棲區一處重劃區內，多年來停放一艘報廢客船，已成當地景觀，船主昨天請人將船拖離空地暫時停放路邊，準備解體，附近居民拍照留念說「要和諾亞方舟說再見了」。

這艘大型客船停在梧棲區一處重劃區空地，據了解，原本停放二艘船，其中一艘多年前已賣到南部，當地景觀餐廢使用，剩下一艘，船主原本也打算當成船餐廳經營，但只有初步想法，多年來未執行，船放置的空地，因當地重劃後陸續有建案推出，地主打算蓋房子，船主需拖離報廢客船。

客船昨天被以大型吊車吊離空地，目前暫放路邊，吸引路人注意拍照，船主說近日內將運往解體廠解體，這艘客船將成回憶；附近有居民說，他從小就看到這艘船停在陸地，船即將解體，有依依不捨的心情。

台中市梧棲區一處重劃區內的報廢客船，停放多年，昨天已拖離空地，將被解體。記者游振昇／攝影
台中市梧棲區一處重劃區內的報廢客船，停放多年，昨天已拖離空地，將被解體。記者游振昇／攝影
台中市梧棲區一處重劃區內的報廢客船，停放多年，昨天已拖離空地，將被解體。記者游振昇／攝影
台中市梧棲區一處重劃區內的報廢客船，停放多年，昨天已拖離空地，將被解體。記者游振昇／攝影

梧棲 重劃區 台中市

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