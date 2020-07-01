影／陸上行舟將解體 居民稱「諾亞方舟」要離開地球了

陸上行舟真實版！台中市梧棲區一處重劃區內，多年來停放一艘報廢客船，已成當地景觀，船主昨天請人將船拖離空地暫時停放路邊，準備解體，附近居民拍照留念說「要和諾亞方舟說再見了」。

這艘大型客船停在梧棲區一處重劃區空地，據了解，原本停放二艘船，其中一艘多年前已賣到南部，當地景觀餐廢使用，剩下一艘，船主原本也打算當成船餐廳經營，但只有初步想法，多年來未執行，船放置的空地，因當地重劃後陸續有建案推出，地主打算蓋房子，船主需拖離報廢客船。