北市振興券綁敬老、愛心卡　首日上午綁定數破萬

行政院振興三倍券上路，台北市政府加碼綁定敬老卡、愛心卡1千元，即日起至7月31日，可至市政大樓、區公所、老人福利中心等地辦理，下午2時至4時，民眾也能至里辦公室綁定，截至今日中午12時，已有1萬419人完成綁定。

北市目前共發出45萬張敬老卡，僅26萬張在流動，愛心卡持卡數則為9萬2168張。為帶動無現金支付及振興，配合振興券推出加碼政策，今天開始綁定，長輩可在平日上班時間至市政大樓、區公所、老人服務中心、健康服務中心、運動中心、身心障礙者資源服務中心綁定。

台北市社會局表示，截至今日中午12時，已有1萬419人完成綁定，其中有6753人是自行綁定、3666人是透過機關綁定。下午2時至4時，長輩也可前往各里辦公室綁定，卻有不少里長喊冤，平時使用敬老卡的長者，都是拿敬老卡來搭捷運、坐公車使用，很少會拿來購物或其他使用，政策不實際。

也有里長憂心，里內長輩多，今天一早就有許多長輩來里辦公室問問題，有的講10分鐘才聽懂，有的講再久，也很難理解使用方式，不過現在外頭在下雨，可能會影響長輩出門意願，2點開辦至今，也只有3位長輩前來，現階段只希望不要一夕「大爆炸」，徒增里幹事負擔。