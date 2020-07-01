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50年板橋小東門陸橋將消失 民眾：不走天橋會被老師罵

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市府今在板橋小東門陸橋舉辦待拆陸橋徵圖比賽頒獎，並讓民眾留下最後回憶。圖／新北市工務局提供
新北市府今在板橋小東門陸橋舉辦待拆陸橋徵圖比賽頒獎，並讓民眾留下最後回憶。圖／新北市工務局提供

新北市政府為還給市民乾淨的天際線，陸續拆除使用率低或影響通行安全的陸橋，工務局養工處今在近50年歷史的板橋小東門陸橋舉辦「為我留影-新北市109年待拆陸橋攝影徵圖比賽頒獎典禮」，讓民眾與具歷史紀念的陸橋留下最後回憶。

位於板橋國小旁的小東門陸橋有將近50年歷史，是過去板橋古城門「小東門」位置所在，緊鄰黃石市場、板橋國小、板橋高中，不僅是板橋重要交通要道之一，更富含豐富歷史文化。

近年來民眾通行習慣改變，市府將在7月10日晚間11時拆除小東門陸橋，屆時不僅新北市長侯友宜將參加大量拆除陸橋儀式、贈送100份雞排及手電筒，也會在侯友宜臉書粉專及工務局粉專「工程圖輯隊」同步直播。

養工處長馮兆麟指出，新北市自升格後已拆除23座陸橋，總計至年底約可拆除30座使用率低陸橋，由於小東門陸橋為「板橋府中美學示範基地」專案計畫中的重要一環，因此拆除它為重要第一步也最具代表性。

馮兆麟表示，小東門陸橋已有近50年歷史，為讓民眾留下最後回憶，除日前舉辦待拆陸橋攝影徵圖活動，今也邀請徵圖活動優勝者登上小東門陸橋，拿小錘子敲下旁邊裝飾木板，象徵進行拆橋儀式及與陸橋作最後道別。

許多老板橋人不捨表示，小東門陸橋是他們學生時代的回憶，更有人說，當時為了保護學生上下學安全，學校老師會強制要求學生走天橋，「如果不走還會被罵」。

儘管民眾感嘆兒時回憶中的街景及陸橋，像是黃石市場改造、中正路國光陸橋及小東門陸橋拆除，逐漸改變或消失，但也了解為解決用路人通行安全及市景容貌等改善及拆除工程是必要的。

工務局指出，府中美學示範基地專案可活化新北舊城區，藉由硬體工程及軟體活動導入，串連新板特區、林家花園、府中15、捷運府中站商圈及黃石市場等新、舊城區，帶動其整體發展並讓更多人認識舊城區人文歷史。

新北市府今在板橋小東門陸橋舉辦待拆陸橋徵圖比賽頒獎，並讓民眾留下最後回憶。圖／新北市工務局提供
新北市府今在板橋小東門陸橋舉辦待拆陸橋徵圖比賽頒獎，並讓民眾留下最後回憶。圖／新北市工務局提供
擁有近50年歷史的板橋小東門陸橋，近年因使用率低本月將被拆除。
擁有近50年歷史的板橋小東門陸橋，近年因使用率低本月將被拆除。

侯友宜 攝影

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