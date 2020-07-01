議員指寵物店售染病幼犬 侯友宜：隨時查察裁罰

新北市議員戴瑋姍今天指出，板橋區某寵物店常要求消費者購買幼犬前放棄定型化契約保障，幼犬售出後最快3小時多因「犬小病毒」而發病。新北市長侯友宜說，會隨時查察並裁罰。

新北市議會今天進行市政總質詢，戴瑋姍質詢時以板橋區南雅西路某寵物店為例指出，有黑心業者藉由消費者上門就要求網路評價給予5個星，吸引更多消費者受害，業者在販賣生病寵物給不知情的消費者，還要求放棄農委會版的定型化契約，使得消費爭議不斷。

她表示，幼犬賣後最快3小時就會發病，不論帶回看病或犬隻死亡後返店換購犬隻，消費者都要再損失不少金錢，而這些病犬多是染死亡率極高的「犬小病毒」，顯示養育場的環境衛生很糟，市府應加強查察，並勒令這些黑心業者停業。

侯友宜答詢指出，毛寶貝就像家人一樣重要，他要求消保官加強查察以保護消費者權益，若有違法，該勒令停業就停業，這些業者應列重點中的重點，隨時可突擊性主動查察並裁罰。

新北市農業局長李玟表示，經查察且同一處罰行為超過3次，就可給予業者最重勒令停業的處分，戴瑋姍所提的寵物店近年來消費爭議達18件，動保處上個月查察時發現有專業證照等問題，正進行裁罰流程中；至於養育場位中南部，動保處也正查察中，以保護動物及確保消費者權益。