寵物店專賣生病幼犬 議員籲新北市府追查

新北市議員戴瑋姍指出，板橋某寵物店要求消費者購買寵物時，放棄農委會定期化契約保障，結果幼犬出售後最快3小時就發病、死亡，但該店網路評價卻高達5星，要求市府徹查。新北市長侯友宜說，若有違法，該勒令停業就停業。

戴瑋姍今在新北市議會市政總質詢指出，板橋南雅西路的某家寵物店，有業者藉由消費者上門時，要求網路評價給5個星，但根本就是洗出來，業者專賣生病的幼犬給民眾，寵物帶回去後就因「犬小病毒」，3小時內生病、死亡。

戴瑋姍還說，寵物生病後，飼主就要花數千至萬元的費用求醫，店家也會要求帶回店內換狗，再以補差額的方式購買另一隻狗，等於撥民眾2層皮，該店在網路上惡名昭彰，但市府卻沒有作為，她的服務處也接獲8件陳情。

侯友宜表示，業者如果有這樣方式與手段，除了要求動保處去稽查，也會請消保官加強查察，保護消費者權益，該嚴格勒令停業就停，會把業者列為重點中的重點，隨時主動查察並裁罰，會從嚴追究。

農業局長李玟指出，若同一處罰行為超過3次，就可對勒令業者停業，上月查察時也發現晶片、專業人員證照等問題，目前也追查到中南部的狗場，將會祭出裁罰。

李玟表示，該業者這2年7件調解成立、11件調解不成立，案件數確實過高，會持續進行追查，另外消費者若有簽放棄農委會定期化契約保障，但保障不會任何減少，任何犬隻有問題，都會要求業者完全負責。