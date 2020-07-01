配合長照2.0推動31處綠色照顧站 明年將擴大舉辦

行政院農委會今在新北市深坑農會舉辦「綠色照顧推動示範記者會」，以促進健康及關懷農漁村長者為核心，結合在地食材、文化及景觀療癒，並與全台31家種子農漁會合作成立綠色照顧示範站，農委會主委陳吉仲表示，若推行成功，明年將擴大舉辦。

陳吉仲指出，農村人力結構嚴重老化，配合中央長照2.0政策、結合全台300多個鄉鎮區農漁會的豐富農漁產品及場所，農委會編列3000萬預算在31個種子農漁會，包含28家農會及3家漁會推動「綠色照顧站」。

其照顧站以促進健康及關懷長者為核心，結合待在特色食材、文化傳承及綠色景觀療癒，發展綠飲食、綠照顧、綠療育等3大主軸。

綠飲食為結合農漁會家政班設計友善高齡長者的營養均衡飲食，與衛福部福利社區營養推廣中心合作營養諮詢，確保長者飲食健康。

綠照顧為運用農漁會既有空間，結合地方創生來提升高齡者身心健康，完善長照體系，建構以農業為主的生產、生活、生態等「三生」長照網絡。

綠療育則是透過綠色照顧種子師資培訓，輔導農漁會人員就地取材為長者設計益康活動，綠療育學員王奶奶說，加入綠療育藉由DIY綠植物活動刺激眼睛、手指及腦力，讓她不怕老人癡呆等問題。