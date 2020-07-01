柯文哲重大施政 第一果菜魚市場改建預計2029完工

台北市長柯文哲任內重大施政「第一果菜及萬大魚市場改建案」今天正式開工。柯文哲表示，第一果菜及萬大魚市改建案是北市政重要里程碑，這個市場改建案已說了20年，儘管改建需花7年，預計2029年完工，也非他任內剪綵，但市政該做還是要做。

柯文哲今天出席「第一果菜及萬大魚市場改建開工典禮」，市場改建工程將採「整體規劃」、「一次改建」、「分階段施工」，預計要花7年時間。柯文哲說，這個市場改建他百感交集，但台灣要成為文明城市，市場及夜市都要改變，不能「上面有會飛的蟑螂、下面有會跑的老鼠」。

柯文哲也透露，過去的市長都不喜歡處理市場改建，就是因為攤商太多、有很多利益糾葛，但對他來說，還是要克服，另外市政建設也絕不能要自己剪綵。柯文哲說，甚至第一果菜市場改建案，過去曾想一次搬，但考量河灘地當中繼市場會有風險，甚至本想便宜行事，偷渡不要環評，也因開發量體大，還是得依法行政。

北市工務局新工處工務科一果工務所主任陳國偉說，第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程」契約總價金約150億餘元，預計2029年4月完工，2021年4月中會先完工中繼市場，2021年6月攤商搬遷至中繼市場繼續營運。

新工處工務科長郭俊昇表示，第一果菜批發市場於民國63年啟用至今已45年，為全國最大規模批發市場，相鄰的魚類批發市場於民國64年完工，為全國最大消費的魚類批發市場，迄今也營運逾40年。

郭俊昇說，目前2家市場均面臨卸貨場地和停車位不足、設備老舊、環境髒亂、銷售通路多元化及消費習慣改變等課題；另，消費者需求多樣化、低溫物流技術快速發展與普及，造成臺北市漁產運銷結構性轉變，在因應轉型需求前提下，同樣有改建的迫切需求。

工務局表示，這次的市場改建主體工程為漁產大樓、果菜大樓，聯外交通高架匝道及臨時攤棚等三大標的，將採「整體規劃、一次改建、分階段施工」進行，期望完成「狹小基地規劃最大營業面積」、「簡化人車貨動線」、「中繼搬遷一次到位無縫接軌」等三大挑戰。

工務局表示，第一果菜市場、魚市場改建案完工後，除保留原舊市場拍賣與零批機能外，將提升市場品質與衛生管理，優化物流效率、集貨、配送之服務，更將日本市場管理冷鏈物流概念導入臺灣，並兼具觀光與美食，建構出臺北美食文化、新市場、新地標。並達「展現日式乾淨衛生簡潔的前瞻設計」、「傳承老市場歷史，翻轉都市新亮點」、「創造21M跨度、挑高17M寬敞的拍賣環境」等三大願景。