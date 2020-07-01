圓仔妹仍住保溫箱 園方：喝了18次奶很健壯

台北市動物園大貓熊「圓圓」日前生下二寶，替「圓仔」添妹妹，但因新生幼仔受傷，至今仍住在保溫箱。園方表示，新生幼仔體重約186.6公克，一共喝了18次奶，頭好壯壯。

台北市動物園發言人曹先紹指出，在保溫箱中的大貓熊新生寶寶，目前體重是186.6公克，從出生至今，共以人工哺育方式喝了18次奶，相當健康。

不過，保育員為了讓「圓圓」持續分泌乳汁，並緩解脹奶的不適，得費盡心力採集「圓圓」的母乳，必須保持「跪姿」，然後慢慢按摩乳頭周圍，確定乳汁分泌後，再用手溫柔的將乳汁一滴一滴擠出，收集到小瓶罐中。

與此同時，保育員得隨時留意「圓圓」的反應，曹先紹說，通常是一名保育員利用蜂蜜吸引「圓圓」注意力，另一名保育員把握時機擠奶，每天至少要擠4次母奶。

曹先紹表示，「圓圓」產後第二天至第三天分泌的乳汁叫「初乳」，彌足珍貴，新生幼仔可透過「初乳」獲得抗體，強化身體抵抗力；大貓熊的「初乳」顏色相當特別，第一天偏黃綠色，第二天顏色類似抹茶拿鐵，第三天後會慢慢變成乳白色。

至於何時讓新生幼仔與「圓圓」團聚，曹先紹說，2013年時，剛出生的「圓仔」鼠蹊部被抓傷，時隔39天才與媽媽見面，這次會把先前遇過的各種情況列入參考與評估。