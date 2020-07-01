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影／GoShare共享電動機車進軍台南 教你租借上手

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
GoShare共享電動機車進軍台南。記者鄭維真／攝影
GoShare共享電動機車進軍台南。記者鄭維真／攝影

GoShare共享電動機車即日起進軍台南，初步有200輛共享機車上線，民眾可透過手機APP尋找共享機車所在地點，並進行預約租借，台南市長黃偉哲表示，台南已有iRent、GoShare等2家共享電動機車業者提供服務，有助打造低碳城市。

台南市交通局指出，去年下半年度iRent電動機車在台南上線，目前iRent約有500輛車，提供隨租隨還服務。

GoShare則是繼桃園、台北、新北「青春山海線」之後，即日起在台南開放使用，由台南在地企業宏佳騰首度與GoShare合作跨足共享機車市場，初期先投入200輛車，包括Gogoro VIVA、性能優越的Gogoro 2、舒適有型的 Aeonmotor Ai-1 Comfort等3種車款，提供借還服務。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，Ai-1 Comfort作為合作車款，採輕量化輪框、強化座墊柔軟度，貼心的雙杯架前置空間方便遊客大啖台南美食、飲料，兼具移動騎乘與裝載效率。

交通局指出，iRent租借費率為6分鐘10元，後續每分鐘1.5元。GoShare的3種車款基本費率不同，Gogoro VIVA為前6分鐘15元，之後每分鐘2.5元；Gogoro 2 & Ai-1 Comfort為前6分鐘25元，之後每分鐘2.5元；7月3日之前起跳價半價，也就是Gogoro VIVA前6分鐘7.5元，Gogoro 2 & Ai-1 Comfort前6分鐘12.5元。

電動機車 新北

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